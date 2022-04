Oekraïne: zeker zeven doden en 22 gewonden in Charkov

Ten minste zeven mensen zijn de afgelopen 24 uur gedood en 22 zijn gewond geraakt door beschietingen in de noordoostelijke Oekraïense regio Charkov. Dat zegt de gouverneur van het gebied in een onlinebericht. Een 2-jarig jongetje zou een van de dodelijke slachtoffers zijn van de 53 Russische artillerie- en raketaanvallen in de afgelopen dag.

De informatie valt niet onafhankelijk te verifiëren. Rusland ontkent dat burgers doelwit zijn tijdens de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne.