‘s Werelds grootste brouwer brengt Oekraïens bier naar Nederland

AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, brengt het Oekraïense biermerk Chernigivske naar Nederland. Begin mei moet het in tal van winkels en in de horeca beschikbaar zijn. De verkoopopbrengsten zullen volgens het bedrijf worden gedoneerd aan organisaties die humanitaire hulp verlenen in het door Rusland binnengevallen Oekraïne, waaronder Caritas International.

De brouwer van merken als Bud, Hertog Jan, Jupiler en Leffe zegt in het kader van het initiatief een bedrag toe van minimaal 5 miljoen euro aan de hulporganisaties. Volgens AB InBev is Chernigivske het populairste biermerk van Oekraïne. Normaal wordt het in Oekraïne zelf gebrouwen maar nu laat AB InBev het in verschillende brouwerijen in Europa maken, onder meer in Duitsland en België.

Begin april werd het Oekraïense bier al op de markt gebracht in het Verenigd Koninkrijk. Hoe het daar precies verkoopt kan een woordvoerder niet aangeven. Maar het is de bedoeling dat het bier in meerdere landen beschikbaar wordt. Dat zal in eerste instantie tijdelijk zijn, maar als er veel vraag is blijft het mogelijk langer verkrijgbaar.

Het initiatief wordt geleid door Anna Rudenko. Zij is marketingdirecteur van Chernigivske in Oekraïne. Momenteel verblijft ze in België, waar ze vorige maand met een deel van haar familie naartoe is gevlucht vanwege de oorlog in haar thuisland.