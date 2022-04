Aandeel Just Eat Takeaway omlaag in vroege beurshandel

Just Eat Takeaway hoorde woensdagochtend bij de verliezers op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden op een bericht van de Franse krant Le Figaro dat het maaltijdbestelbedrijf af wil van zijn vaste bezorgers in het merendeel van de steden waar het nu actief is in Frankrijk. De stemming op de Europese aandelenbeurzen was over de gehele linie vrij somber, nu het er niet naar uitziet dat de oorlog in Oekraïne snel tot een einde komt.

Just Eat Takeaway noteerde kort na de openingsbel ruim 2 procent lager. Het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl zou in de Franse steden afscheid nemen van ruim een kwart van de bezorgers met een vast contract.

Over de ‘militaire operatie’ in Oekraïne stelde de Russische president Vladimir Poetin dinsdag dat deze wordt voortgezet zolang er geen vredesakkoord is. Poetin zou volgens staatsmedia ook hebben gezegd dat de onderhandelingen op een dood spoor zitten, iets wat door Oekraïne wordt ontkend.

Kwartaalcijferseizoen Wall Street

De AEX-index op Beursplein 5 zakte in de eerste handelsminuten 0,3 procent tot 714,04 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 1054,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,4 procent in.

Later op de dag openen de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase, Delta Air Lines en investeerder BlackRock de boeken, waarmee het nieuwe kwartaalcijferseizoen op Wall Street van start gaat. Daar wordt door beleggers wereldwijd naar uitgekeken.

LVMH

Aan het Damrak verwerken beleggers ook cijfers van de fabrikant van plastic pallets Cabka, die bijna 2 procent won. Daarnaast heeft navigatiedienstverlener GeoJunxion (min 0,5 procent) een nieuw contract binnengehaald.

Elders in Europa wist Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) vanwege kwartaalcijfers de aandacht op zich gericht. Het Franse luxemerk won bijna 1 procent in Parijs. De verkopen zijn afgelopen periode flink gestegen, ondanks dat LVMH in China last had van de coronalockdowns. In Londen was supermarktconcern Tesco (min 4,8 procent) na het openen van de boeken juist een stevige verliezer.

De olieprijzen staan licht in de min, nadat ze een dag eerder nog sterk opliepen door de opmerkingen van Poetin. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 100,27 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 104,89 dollar per vat. De euro was 1,0818 dollar waard, tegen 1,0854 dollar bij het slot van de handel op dinsdag.