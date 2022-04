Dierenartsen hebben al zo’n 300 dieren uit Oekraïne behandeld

Dierenartsen die zijn aangesloten bij de stichting Hulp voor Dieren uit Oekraïne hebben samen zo’n driehonderd huisdieren behandeld. Via de stichting kunnen Oekraïense vluchtelingen hun huisdier gratis brengen. Zeker zevenhonderd dierenartsen in Nederland zijn bij de organisatie aangesloten.

Een dier moet normaal gesproken de juiste papieren hebben en allerlei vaccinaties krijgen, voordat het naar Nederland mag reizen. ‘Met de oorlog in Oekraïne kan dat natuurlijk niet’, vertelt een woordvoerder van de stichting. ‘Maar om ziektes zoals rabiës te voorkomen, is het belangrijk dat alle dieren afkomstig uit Oekraïne naar de dierenarts gaan.’ In Nederland komt rabiës, oftewel hondsdolheid, niet meer voor. In Oekraïne nog wel. Het is een besmettelijke en dodelijke infectieziekte, die mensen ook kunnen krijgen als ze gebeten, gekrabd of gelikt worden door een dier met hondsdolheid.

Artsen kunnen per dier 250 euro declareren bij de stichting. Vaak zijn de kosten die in rekening worden gebracht lager. ‘Zo zien we dat dierenartsen soms alleen de medicijnen en vaccinaties declareren, niet het consult’, vertelt de woordvoerder. De stichting betaalt de kosten met ontvangen donaties. Inmiddels is daar al zo’n 100.000 euro binnengekomen. ‘Maar met de kosten is dat ook snel weer uitgegeven.’

Klachten

Dierenkliniek Rijnlaan in Utrecht is aangesloten bij de stichting. De opvanglocatie voor Oekraïners in de Jaarbeurs belde afgelopen week nog dierenarts Angela Kersseboom, omdat een spaniël in shock was geraakt na zijn tocht van Oekraïne naar hier. ‘Uiteindelijk bleek dat dit chocoladebruine hondje niet in shock was. Wel had hij hoge koorts, oorontstekingen en bloed bij de ontlasting. Dus dan starten we een behandeling voor hem op’, vertelt de arts.

‘Zo’n reis kan heel veel stress meebrengen’, zegt Kersseboom. ‘Eerder kwam een jongen langs met zijn pitbull die de inslag van bommen had meegemaakt. Als je nu alleen al de radio te hard zet, raakt hij overstuur.’ Dat soort klachten kan de dierenarts niet direct verhelpen. ‘Daar is veel rust, geduld en liefde voor nodig.’ Als de klachten aanhouden, is mogelijk begeleiding nodig van een gedragsspecialist. Toch ziet Kersseboom meestal goed verzorgde, gezonde en blije dieren uit Oekraïne, die ondanks hun trauma kwispelend bij haar op tafel zitten.