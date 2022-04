Verloop oorlog Oekraïne en begin cijferseizoen bepalen beursdag

De beurshandel in Europa staat woensdag waarschijnlijk vooral in teken van de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Verder kunnen beleggers nakauwen op de Amerikaanse inflatiecijfers van een dag eerder. Later op de dag openen de grote Amerikaanse bank JPMorganChase, Delta Air Lines en investeerder BlackRock de boeken, waarmee het nieuwe kwartaalcijferseizoen op Wall Street van start gaat. Daar wordt door beleggers wereldwijd naar uitgekeken.

Het ziet er momenteel niet naar uit dat het conflict in Oekraïne snel tot een einde komt. Over de ‘militaire operatie’ in Oekraïne stelde de Russische president Vladimir Poetin dat deze zal worden voortgezet zolang er geen vredesakkoord is. Poetin zou volgens staatsmedia ook hebben gezegd dat de onderhandelingen op een dood spoor zitten, iets wat door Oekraïne wordt ontkend.

Intussen heeft de Amerikaanse president Joe Biden de Russische wreedheden in Oekraïne voor het eerst met volkenmoord in verband gebracht. Washington zal volgens Amerikaanse media naar verwachting woensdag of uiterlijk donderdag nog eens 750 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne aankondigen voor de strijd tegen Russische invasietroepen.

Just Eat Takeaway

De AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de nieuwe handelsdag. De andere Europese beursgraadmeters lijken ook met verliezen te openen. De graadmeters op Wall Street gingen dinsdag ook al met kleine minnen de handel uit. Op de beurzen in Azië was de stemming wel overwegend positief.

Op het Damrak weet Just Eat Takeaway de aandacht op zich gericht. Volgens de Franse krant Le Figaro wil het maaltijdbestelbedrijf af van zijn vaste bezorgers in het merendeel van de steden waar het nu actief is in Frankrijk. Het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl zou in de Franse steden afscheid nemen van ruim een kwart van de bezorgers met een vast contract.

Ahold Delhaize

Verder houden bouwbedrijf BAM en supermarktconcern Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com, woensdag hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Ook zijn er cijfers van fabrikant van plastic pallets Cabka. Daarnaast heeft navigatiedienstverlener GeoJunxion een nieuw contract binnengehaald.

De olieprijzen staan licht in de plus, nadat ze een dag eerder nog sterk opliepen door de opmerkingen van Poetin. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 100,74 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 104,89 dollar per vat. De euro was 1,0840 dollar waard, tegen 1,0854 dollar bij het slot van de handel op dinsdag.