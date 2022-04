Kiev: geen vluchtroutes mogelijk op woensdag

Het is woensdag volgens de Oekraïense regering niet mogelijk vluchtroutes te regelen voor mensen die Oekraïense plaatsen willen verlaten vanwege de gevechten daar. Dat is volgens Kiev de schuld van de bezetters, waarmee de Russen bedoeld worden. Die blokkeren bussen voor het vervoer van evacués en schenden de afspraken over een plaatselijke wapenstilstand.

Rusland beschuldigt de Oekraïense zijde ervan zelf evacuaties te belemmeren, met name in Marioepol. Daar zouden extreemrechtse milities, zoals het Azovbataljon, burgers als menselijk schild in de stad willen houden. Oekraïne zou niet alle burgers uit steden willen evacueren, omdat die dan mogelijk door de Russen als militair doel worden gezien en die dan massaal zouden worden aangevallen. Er zijn volgens de plaatselijke autoriteiten nog meer dan 100.000 mensen in Marioepol die willen worden geëvacueerd.

De havenstad is voor het grootste deel na wekenlange gevechten in handen gekomen van door Russen gesteunde Oost-Oekraïense milities. Om een industriecomplex aan de oostrand van het centrum en om de haven wordt nog steeds hevig gevochten. Er zouden zich circa duizend mensen van de Oekraïense marine uiteindelijk hebben overgegeven volgens de beruchte Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov, die zich met zijn strijders met de inname van Marioepol is komen bemoeien.