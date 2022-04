VPRO-wandelprogramma blijft hit met miljoen kijkers

In Dwars door de Lage Landen wandelt de Vlaamse tv-maker Arnout Hauben van Oostende aan de Vlaamse kust naar Pieterburen in het noorden van Nederland. Hij heeft gezelschap van zijn vrienden Philippe Niclaes en Ruben Callens. Tijdens hun 900 kilometer tellende tocht gaan de drie op zoek naar bijzondere verhalen uit de streken waar ze doorheen trekken.

Dwars door de Lage Landen was dinsdag met 1,04 miljoen kijkers verreweg het best bekeken programma op primetime. RTL 4 trok met Married at First Sight 867.000 kijkers en NPO 1 moest het met Opsporing Verzocht en De Rijdende Rechter respectievelijk met 765.000 en 848.000 kijkers doen.

Naar Familie Gillis: Massa is Kassa op SBS6 keken 789.000 mensen en ook RTL 7 deed goede zaken met het Champions League-voetbal. 739.000 mensen zagen hoe Real Madrid titelverdediger Chelsea uitschakelde.