Provincie Utrecht wil over op vervoer over water

Goederen in de provincie Utrecht moeten zoveel mogelijk via het water worden vervoerd. Dit moet het drukke wegennet ontlasten en bovenal de lucht schoner maken. Ruim dertig partijen waaronder bouwbedrijven, horecaleveranciers, retailers, afvalverwerkers en Rijkswaterstaat spraken woensdag met elkaar af om zoveel mogelijk boten in te zetten voor transport.

‘Een schone transportsector is keihard nodig. Steden worden voller gebouwd en de bereikbaarheid komt verder onder druk te staan’, zegt gedeputeerde Arne Schaddelee. Elke vrachtwagen minder is winst, aldus de provincie. Een elektrisch vaartuig kan meer gewicht vervoeren. Dat scheelt bij een bouw- of sloopproject in de binnenstad van Utrecht, met haar kwetsbare kademuren en werfkelders, volgens de provincie al tientallen busjes of vrachtwagens. Te grote en zware vrachtwagens worden al geweerd uit de binnenstad om schade aan de werven te voorkomen.

In Utrecht liep al een proef met boten door de binnenstad. Naast de Domstad ondertekenen ook Nieuwegein en Stichtse Vecht de intentieovereenkomst. Andere gemeentes met waterwegen zoals Amersfoort en Wijk bij Duurstede sluiten zich mogelijk op een later moment aan.

Om het vervoer mogelijk te maken moeten er onder meer extra walstroompunten komen en plekken waar batterijen omgewisseld kunnen worden zodat schepen elektrisch kunnen varen. Ook denken de partijen aan tankstations voor waterstof op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide.