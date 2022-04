Le Figaro: Just Eat wil af van vaste bezorgers in Franse steden

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway wil af van zijn vaste bezorgers in het merendeel van de steden waar het nu actief is in Frankrijk. Dat meldt de Franse krant Le Figaro. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd wil daarbij afscheid nemen van ruim een kwart van de bezorgers met een vast contract.

Van de bijna 900 vaste banen voor bezorgers zouden er 269 verloren gaan. De resterende medewerkers blijven actief in de zeven steden waar de meeste bestellingen worden geplaatst zoals in Parijs, Lyon en Marseille. In steden als Nantes en Bordeaux zoekt Just Eat France naar een alternatief model.

Volgens Le Figaro verzekerde Just Eat France in 2021 nog dat het mogelijk was om geld te verdienen met bezorgers met vaste contracten. Concurrenten Uber Eats en Deliveroo vertrouwen in Frankrijk op zelfstandige bezorgers, die minder kosten.