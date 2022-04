ABN AMRO presenteert conclusies onderzoek rol slavernijverleden

ABN AMRO presenteert later op woensdag de conclusies van een onderzoek naar de rol van de bank in het Nederlandse slavernijverleden. Daarvoor werd in 2020 opdracht gegeven in het kader van het wereldwijde debat over racisme en ongelijkheid.

De discussie over racisme laaide toen op na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd tijdens zijn aanhouding door de politie in het Amerikaanse Minneapolis. Amsterdam en Rotterdam hebben vorig jaar excuses aangeboden voor de rol die de steden hebben gespeeld in het slavernijverleden. De Bank of England deed dat in 2020. De Nederlandsche Bank (DNB) is nog aan het reflecteren op de conclusies van het onderzoek naar zijn rol in het Nederlandse slavernijverleden. Daarin werd geconcludeerd dat de bank op verschillende manieren betrokken is geweest.

ABN AMRO liet in 2006 al verplicht een onderzoek doen naar mogelijke betrokkenheid van zijn rechtsvoorgangers bij slavenhandel vanwege de aankoop van een Amerikaanse bank. Daaruit bleek onder meer dat er ooit slaven werden geaccepteerd als onderpand voor leningen.