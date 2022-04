Politie New York maakt jacht op man van 62 na schietpartij metro

De politie van New York heeft een man geïdentificeerd die mogelijk betrokken was bij een schietpartij dinsdag in een metrostation in stadsdeel Brooklyn. Daarbij werden zeker tien personen neergeschoten en raakten in totaal 29 personen gewond. De politie spreekt van een ‘person of interest’, van wie onderzocht wordt of hij betrokken was bij de schietpartij of misschien wel de schutter is.

Het gaat om Frank James, een 62-jarige man. Uit recente posts van James op sociale media meent de politie te kunnen opmaken dat hij dakloos is. De politie gaf eerder al aan geen terroristische motieven voor de schietpartij te vermoeden.

Detectives wisten James te identificeren nadat ze ter plaatse een creditcard hadden gevonden, die eerder gebruikt was om een vrachtwagen van verhuurbedrijf U-Haul te huren, die volgens de politie ‘in verband staat met’ de schietpartij. De vrachtwagen werd in de loop van dinsdag langs een drukke weg in Brooklyn gevonden en was in Philadelphia gehuurd, op ruim twee uur rijden van Brooklyn. De politie vond de sleutels van de truck op de grond in het metrostation.

De schutter had dinsdag een metrostel in rook gehuld nadat hij een gasmasker had opgezet. Daarna begon hij te schieten in de metro, die arriveerde in het station 36th Street in de buurt van Sunset Park van het stadsdeel Brooklyn. Ook op het perron werden mensen geraakt. In totaal zou de schutter 33 maal hebben geschoten, aldus de politie.

Overigens werd eerder dinsdag van zestien gewonden gesproken, maar dat aantal lijkt met 29 dus hoger te liggen. Niemand is in levensgevaar.