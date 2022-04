Media: VS willen 750 miljoen uittrekken aan extra wapens Oekraïne

De militaire hulp zal worden gefinancierd met een beroep op de zogeheten Presidential Drawdown Authority (PDA), een voorziening in de Amerikaanse wet die de president in noodsituaties de bevoegdheid geeft de overdracht van goederen en diensten te autoriseren zonder goedkeuring van het parlement. De Russische invasie in Oekraïne is in dit geval die noodsituatie.

Over de exacte samenstelling van het wapenpakket is nog geen definitieve beslissing genomen, zegt een van de functionarissen. Volgens The Washington Post gaat het zeer waarschijnlijk om zware luchtafweersystemen, zoals anti-tankraketten, evenals munitie en kogelvrije vesten. Ook zouden de VS bereid zijn Mi-17-helikopters te sturen die kunnen worden uitgerust om Russische voertuigen aan te vallen, aldus de krant.

De verwachte nieuwe wapenlevering komt bovenop de meer dan 2,4 miljard dollar aan Amerikaanse militaire hulp voor Oekraïne sinds president Joe Biden vorig jaar aantrad. 1,7 miljard dollar daarvan is verstrekt sinds Rusland op 24 februari het land binnenviel.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie spreekt woensdag met topmensen van de acht grootste Amerikaanse wapenfabrikanten om te bespreken of de industrie in staat is te voldoen aan de wapenbehoeften van Oekraïne als de oorlog met Rusland jaren duurt, aldus de twee functionarissen die met Reuters spraken. Onder die bedrijven zijn Raytheon Technologies, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics en L3Harris Technologies.