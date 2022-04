Frankrijk bevriest bijna 24 miljard euro aan Russisch bezit

Frankrijk heeft tot nu toe 23,7 miljard euro aan Russische bezittingen bevroren wegens de oorlog in Oekraïne. Het gaat voor een groot deel om tegoeden van de Russische centrale bank op rekeningen van Franse banken, meldt het Franse ministerie voor Economische Zaken en Financiën. Daarnaast is er voor ruim een half miljard euro aan vastgoed in beslag genomen.