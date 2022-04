Beurzen New York verspelen winst na stijging olieprijzen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verlies gesloten. Eerder op de dag stonden de belangrijkste graadmeters nog op winst na opluchting over een meevallend inflatiecijfer. Maar zorgen over oplopende olieprijzen maakten beleggers weer nerveus. Daarnaast gaf de Russische president Vladimir Poetin te kennen dat gesprekken over een staakt-het-vuren met Oekraïne zijn vastgelopen.

De Dow-Jonesindex ging 0,3 procent omlaag tot 34.220,36 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq zakten allebei ook 0,3 procent tot respectievelijk 4.397,45 en 13.371,57 punten.

Consumenten in de Verenigde Staten waren in maart 8,5 procent meer kwijt aan producten en diensten dan een jaar eerder, meldde de Amerikaanse overheid. Dat was de sterkste inflatie sinds 1981 maar grotendeels in lijn met de prijsstijging die beleggers hadden verwacht, waardoor ze voor even gerustgesteld werden over eventuele snellere renteverhogingen door de centralebankenkoepel Fed.

Olieprijzen

Stijgende olieprijzen wakkerden de vrees weer aan dat de inflatie nog niet op zijn hoogtepunt is. Een vat Amerikaanse olie werd 6,6 procent duurder op 100,57 dollar. Brentolie steeg 6,2 procent in prijs tot 104,68 dollar per vat. Oliebedrijven wonnen aan waarde. ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron en Occidental eindigden tot ruim 2 procent hoger.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, test de verkoop van virtuele items in Horizon Worlds. Dat is zijn belangrijke gameplatform in de metaverse, een virtuele 3D-wereld waar mensen via internet op termijn moeten kunnen werken, spellen spelen en afspreken met vrienden. Meta won 1,1 procent.

Kohl’s

Warenhuisketen Kohl’s won 5,4 procent nadat persbureau Reuters had gemeld dat er een nieuwe gegadigde is om het bedrijf over te nemen. Winkelconcern Franchise Group zou 9 miljard dollar over hebben voor Kohl’s, dat biedingen van meerdere investeerders heeft ontvangen.

Cisco Systems verloor 2 procent. De fabrikant van netwerkapparatuur en software kampte met een adviesverlaging van Citi. Volgens analisten van de bank gaat Cisco marktaandeel verliezen aan concurrenten als Juniper Networks (min 0,6 procent) en Arista Networks (plus 0,2 procent).

Deutsche Bank

Deutsche Bank daalde 2,5 procent op de Amerikaanse beurs. Op de beurs in Frankfurt zakte Deutsche ook al bijna 9 procent. Een niet nader genoemde investeerder verkocht een belang van meer dan 5 procent in de grootste geldschieter van Duitsland.

De euro was 1,0826 dollar waard, tegen 1,0854 bij het slot van de Europese beurzen.