Door crisis geplaagd Sri Lanka schort schuldbetalingen op

Sri Lanka schort afbetalingen op buitenlandse schulden op. Volgens de centrale bank van het land is het onmogelijk om buitenlandse schuldeisers te betalen doordat de internationale reserves fors zijn geslonken. Het Aziatische eiland wil die buitenlandse valuta’s nu gebruiken voor de import van essentiële goederen zoals brandstof.

Sri Lanka kampt met een ernstige economische crisis en politieke crisis. Het land is voor een aanzienlijk deel van zijn inkomsten afhankelijk van toerisme, maar internationale bezoekers bleven na terroristische aanslagen in 2019 weg. Daarna legde de coronacrisis het internationale reisverkeer grotendeels stil en door de oorlog in Oekraïne kunnen Russen, Oekraïners en Belarussen het land niet bezoeken, terwijl zij een belangrijke doelgroep zijn.

De Sri Lankaanse overheid moet dit jaar 4 miljard dollar aan buitenlandse leningen afbetalen, waaronder obligaties ter waarde van 1 miljard dollar die in juli aflopen. Aankomende maandag had het land 78 miljoen dollar moeten betalen aan rentes op twee leningen. Op die dag begint Sri Lanka aan gesprekken met het Internationaal Monetair Fonds voor een oplossing van de schuldenproblematiek.

Grote protesten

Door de crisis zijn er al langer dan een maand grote protesten in Sri Lanka, vooral gericht tegen de tekorten aan benzine, elektriciteit, voedsel en medicijnen. Die moeten voor een groot deel worden geïmporteerd, wat door het gebrek aan dollars of ander buitenlands geld steeds moeilijker is. De bevolking lijdt daardoor onder steeds hogere prijzen.

Eerder deze maand boden alle ministers van het Sri Lankaanse kabinet hun ontslag aan, behalve premier Mahinda Rajapaksa. Veel Sri Lankanen eisen het aftreden van hem en zijn broer Gotabaya Rajapaksa, die president van Sri Lanka is.