VS houden rekening met gebruik chemische wapens door Rusland

De Verenigde Staten houden er ernstig rekening mee dat de Russen chemicaliën als wapen inzetten in Oekraïne. De Amerikanen hebben ‘geloofwaardige informatie’ dat Rusland mogelijk ‘chemische middelen’ gebruikt bij zijn offensief om de belegerde Oekraïense stad Marioepol in te nemen, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Rusland zou bijvoorbeeld traangas en andere chemische middelen kunnen mengen om daarmee Oekraïense soldaten en burgers te verzwakken en uit te schakelen, aldus Blinken, die zei de informatie te delen met Oekraïne. Ook proberen de Amerikanen met partners vast te stellen ‘wat er werkelijk gebeurt, dus dit is een echte zorg’. De bewindsman benadrukte dat hij de beschuldigingen niet kan bevestigen dat Moskou al chemische wapens heeft gebruikt in Marioepol, wat wel was gemeld door Oekraïense strijders daar en vervolgens door Oekraïense media en politici.