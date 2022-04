Russisch staatsspoorbedrijf ontkent wanbetaler te zijn

Een internationaal comité stelde eerder deze week vast dat het vervoersbedrijf daardoor wanbetaler is geworden. RZjD zegt op tijd te hebben hebben betaald, maar dat het geld door sancties tegen de spoorwegmaatschappij niet is aangekomen bij de schuldeisers.

Maandag oordeelde het zogeheten Credit Derivatives Determinations Committee dat RZjD in gebreke is. De Russische spoorwegmaatschappij is het eerste bedrijf dat volgens dar internationaal financieel comité als wanbetaler is aangemerkt sinds de invoering van sancties tegen Rusland wegens de inval in Oekraïne.

Prioriteit

RZjD zegt dat het bedrijf de grootste prioriteit geeft aan het nakomen van financiële verplichtingen. De staatsonderneming heeft naar eigen zeggen bij de Britse toezichthouder voor de naleving van sancties om een vergunning aangevraagd om alle schulden te kunnen afbetalen.

Door sancties dreigen meer bedrijven in Rusland schuldeisers niet op tijd te kunnen betalen. Zo zei gouddelver Nordgold rentes op een obligatie niet te kunnen betalen wegens technische obstakels. Kunstmestproducent EuroChem zei eerder dat betalingen aan schuldeisers buiten de schuld van het bedrijf zelf niet waren aangekomen.