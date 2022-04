Formatie in Amsterdam naar verwachting begin juni afgerond

De formatie van een nieuw stadsbestuur in Amsterdam is naar verwachting pas begin juni afgerond, zo laten informateurs Roos Vermeij en Lodewijk Asscher dinsdag weten in een brief. De besprekingen "verlopen constructief, maar vragen de nodige tijd". Zo wijzen de Rotterdamse PvdA-wethouder en de voormalig PvdA-leider erop dat er onzekerheden zijn over de financiële middelen vanuit het rijk.