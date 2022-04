Airbus wil geen verbod op titanium uit Rusland

‘Dit zou een kleine impact hebben op Rusland en grote gevolgen voor andere landen en de luchtvaartindustrie’, zei Faury op de algemene aandeelhoudersvergadering van Airbus. Om die reden vindt hij sancties tegen titanium uit Rusland ‘niet geschikt’.

Airbus zelf heeft volgens Faury genoeg voorraden aan titanium opgebouwd om op de korte en middellange termijn door te kunnen produceren als de EU besluit titanium uit Rusland in de ban te doen. Het bedrijf is tot nu toe nog in staat om het metaal te kopen van de Russische metalenproducent VSMPO-AVISMA. Rusland is goed voor ongeveer de helft van alle titanium die Airbus nodig heeft.

Boeing

Boeing, de Amerikaanse rivaal van Airbus, is wel gestopt met de import van titanium uit Rusland. Airbus is volgens Faury bezig meer titanium van andere producenten dan Russische te vinden.

Titanium is geliefd in de luchtvaart omdat het relatief licht is. Daarnaast verroest het minder snel en blijft het materiaal stijver dan andere metalen bij temperatuurwisselingen. Tot nu toe hebben EU-landen titanium uit Rusland nog niet verboden.