Wereldbank stuurt 1,5 miljard dollar aan noodhulp naar Oekraïne

De Wereldbank gaat 1,5 miljard dollar (1,4 miljard euro) aan noodhulp sturen naar Oekraïne om zo belangrijke overheidsdiensten te financieren tijdens de oorlog met Rusland. Dat zei Wereldbank-president David Malpass bij een bezoek aan de Poolse hoofdstad Warschau. Het geld gaat onder meer naar salarissen voor ziekenhuispersoneel, pensioenen en sociale programma’s in Oekraïne.

Het geld komt bovenop een steunpakket van 923 miljoen dollar dat vorige maand al werd goedgekeurd door de Wereldbank. Het instituut heeft tot dusver in totaal al 3 miljard dollar aan onmiddellijke hulp toegezegd aan Oekraïne. Ook buurland Moldavië moet financiële steun van de Wereldbank krijgen. Moldavië vangt veel vluchtelingen uit Oekraïne op.

Malpass zei in Warschau dat de Wereldbank in 1944 werd opgericht om Europa te helpen met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. ‘We zullen nu Oekraïne helpen met wederopbouw’, aldus Malpass. Afgelopen weekend zei de Wereldbank nog dat de economie van Oekraïne dit jaar bijna kan halveren door de Russische invasie.

Verder houdt de Wereldbank ook de impact van de stijgende energie- en voedselprijzen door de oorlog wereldwijd in de gaten. Veel arme landen hebben daardoor problemen en volgens Malpass moeten zij geholpen worden. Door die gestegen prijzen dreigen veel meer mensen in de wereld in extreme armoede te belanden. Vooral kinderen lopen gevaar op ondervoeding en honger, aldus Malpass.