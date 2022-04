In totaal 20 jachten vast in Nederland om sancties tegen Rusland

De Nederlandse Douane heeft nog eens zes jachten onder verscherpt toezicht gesteld wegens sancties tegen Rusland en Belarus. Vorige week werd al bekend dat veertien luxeschepen Nederland niet uit mochten omdat ze in verband werden gebracht met personen of instellingen die op de sanctielijst van de Europese Unie staan.

Van de twintig jachten zijn er veertien in aanbouw. Daarnaast zijn er vier schepen in Nederland wegens onderhoud en zijn er twee in opslag. De schepen liggen bij negen werven en handelaren die zich bezighouden met luxejachten.