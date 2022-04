Oekraïne slaat aanbod af voor bezoek van Duitse president

De Poolse president Andrzej Duda had volgens Steinmeier voorgesteld samen met de staatshoofden van Litouwen, Letland en Estland naar de Oekraïense hoofdstad af te reizen. Steinmeier zei dinsdag tijdens een werkbezoek aan Warschau dat hij hiertoe bereid was, maar dat de autoriteiten in Oekraïne er anders over dachten.

Steinmeier was voor zijn presidentschap twee keer minister van Buitenlandse Zaken. Volgens critici trad hij als minister niet hard genoeg op tegen Rusland. Ook toenmalig bondskanselier Angela Merkel wordt ervan beschuldigd te pro-Russisch te zijn geweest. Steinmeier gaf begin april voor het eerst toe dat er fouten zijn gemaakt in het beleid.

Steeds meer westerse leiders bezoeken Kiev als teken van steun aan Oekraïne. Afgelopen week waren onder anderen Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-buitenlandchef Josep Borrell en de Britse premier Boris Johnson bij de Oekraïense president Volodimir Zelenski.