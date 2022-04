Reuters: economen somberder over Duitse economie door oorlog

De economie van Duitsland groeit door de oorlog in Oekraïne naar verwachting veel minder sterk dan eerder verwacht. Dat is de conclusie van vijf vooraanstaande onderzoeksinstituten van het land, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De onderzoekers rekenen er nu op dat het bruto binnenlands product (bbp) van de grootste handelspartner van Nederland dit jaar met 2,7 procent stijgt. Eerder verwachtten ze economische groei van 4,8 procent.

De raming verschijnt woensdag en komt van het Institut für Wirtschaftsforschung uit Berlijn, Ifo uit München, het Institut für Weltwirtschaft uit Kiel, het Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung uit Halle en RWI uit Essen. Zij publiceren twee keer per jaar hun prognoses waar veel waarde aan wordt gehecht. De bevindingen vormen ook de basis voor ramingen van de Duitse overheid.

Hoge kosten gas en elektriciteit

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben huishoudens en bedrijven onder andere last van hogere kosten voor gas en elektriciteit. Consumenten in Duitsland krijgen volgens de nieuwe ramingen dit jaar met prijsstijgingen van gemiddeld 6 procent te maken. Ondernemers toonden zich in een eerder onderzoek al pessimistisch over dure energie, problemen in de toelevering van materialen en onderdelen en gebrek aan personeel.

De Duitse regering kondigde vrijdag een nieuw steunpakket aan om de economische schade door de oorlog aan de oostgrens van de EU te beperken. Zo komen er leningen en kredietgaranties ter waarde van miljarden euro’s voor bedrijven die last hebben van hoge energieprijzen.