Meevallend inflatiecijfer geeft techaandelen op Damrak lucht

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een bescheiden winst de handel uitgegaan. Dat was te danken aan optimisme over de technologiebedrijven die de hoofdgraadmeter op het Damrak rijk is. Die aandelen begonnen de week nog met verliezen, maar een meevallend inflatiecijfer uit de Verenigde Staten maakte veel goed. Betalingsverwerker Adyen en chipbedrijven ASMI en Besi waren de sterkste stijgers.

Consumenten in de Verenigde Staten waren in maart 8,5 procent meer kwijt aan producten en diensten dan een jaar eerder, meldde de Amerikaanse overheid. Dat is weliswaar de hoogste inflatie sinds 1981 in de VS, maar grotendeels in lijn met de verwachtingen van beleggers. Ze waren bevreesd voor nog sterkere prijsstijgingen, wat ook voor snellere renteverhogingen zou kunnen zorgen. Hogere rentes zijn doorgaans slecht voor de waardering van aandelen van met name snelgroeiende techbedrijven.

De AEX-index sloot 0,2 procent hoger op 716,38 punten. De grootste winnaars waren ASMI, Besi en Adyen met winsten tot 3,8 procent. De MidKap zakte juist 0,1 procent tot 1057,31 punten.

Fastned

Fastned werd na een kwartaalupdate 2 procent lager gezet. Topman Michiel Langezaal van de uitbater van laadstations voor elektrische auto’s waarschuwde weer voor de schommelende energieprijzen en duurdere grondstoffen. Die hebben impact op de prestaties van het bedrijf.

Ebusco schoot bijna 14 procent omhoog. Het bedrijf uit Deurne heeft een grote deal gesloten met Deutsche Bahn. Ebusco mag de komende jaren mogelijk honderden bussen gaan maken voor het Duitse openbaarvervoersbedrijf. Hoeveel geld dat gaat opleveren, is niet naar buiten gebracht.

Bouwconcern Heijmans heeft 167 nog te bouwen woningen in Almere verkocht aan woningbelegger en -verhuurder Vesteda. Met de deal is voor Heijmans een omzet van zo’n 62,5 miljoen euro gemoeid. Heijmans eindigde 0,8 procent hoger.

Buitenlandse beurzen

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,6 procent. Deutsche Bank en Commerzbank daalden tot ruim 9 procent. Een niet nader genoemde investeerder verkocht een belang van meer dan 5 procent in de grootste geldschieters van Duitsland.

De euro was 1,0854 dollar waard, tegen 1,0882 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 6,9 procent meer op 100,77 dollar. Brentolie werd 6,8 procent duurder op 105,07 dollar per vat.