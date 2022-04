Oekraïne: meer dan 870.000 vluchtelingen teruggekeerd

Aan het begin van de oorlog kwamen bijna alleen mannen terug om mee te vechten tegen Russische troepen. Nu komen steeds meer vrouwen en kinderen terug. Dat komt volgens een woordvoerder omdat zij zien dat het veiliger is geworden in het westen van Oekraïne. Rusland focust zich in Oekraïne nu op de oostelijke regio’s.

Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zei op 3 april dat 537.000 mensen waren teruggekeerd. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds het uitbreken van de oorlog op 24 februari meer dan 4,6 miljoen Oekraïners naar het buitenland vertrokken. Die groep bestaat voor 90 procent uit kinderen en vrouwen. De meeste mannen kunnen het land niet uit omdat ze beschikbaar moeten blijven voor het leger.