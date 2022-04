Poetin: Oekraïense delegatie vertraagt onderhandelingen

De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne lopen vertraging op door de Oekraïense delegatie, claimt de Russische president Vladimir Poetin. De landen proberen al weken een oplossing te vinden voor de oorlog in Oekraïne, maar een doorbraak lijkt nog niet in zicht.

De Oekraïense delegatie heeft volgens Poetin ‘weer iets veranderd’. Omdat Oekraïne niet consistent zou zijn over fundamentele punten, ‘creëren ze moeilijkheden bij het bereiken van een definitieve overeenkomst.’ Over de ‘militaire operatie’ in Oekraïne vertelde Poetin dat deze zal worden voortgezet zolang er geen vredesakkoord is.

Poetin zou volgens staatsmedia ook hebben gezegd dat de onderhandelingen op een dood spoor zitten. Oekraïne heeft dat ontkend. Een presidentieel adviseur zegt dat het overleg moeizaam verloopt, maar wel doorgaat.

Isoleren

Poetin deed zijn uitspraken na een bezoek aan een lanceerbasis van het Russische ruimteagentschap Roskosmos in het oosten van Rusland. Tegen het personeel verklaarde hij dat een conflict met het Westen onvermijdbaar is en dat Rusland te groot is om het van de rest van de wereld te isoleren.

De president had ook een ontmoeting met zijn Belarussische ambtsgenoot Aleksandr Loekasjenko. Poetin zei volgens het Russische persbureau RIA Novosti dat Moskou zich zal verzetten tegen pogingen om Rusland en Belarus te isoleren. Beide landen hebben vanwege de Russische invasie in Oekraïne veel sancties opgelegd gekregen. Om die reden moeten de twee landen volgens Poetin juist meer samenwerken.