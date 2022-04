Transporteurs vragen staatssecretaris om hulp bij megafile Dover

Als het aan ondernemersverenigingen TLN en evofenedex ligt moet staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) zo snel mogelijk met haar Britse ambtgenoot praten over een oplossing. Truckersbedrijven willen daarnaast tijdelijk coulance als chauffeurs zich niet aan de wettelijke rij- en rusttijden hebben gehouden, schrijven ze in een brief aan de bewindsvrouw. Zo zouden vrachtwagenchauffeurs zo snel mogelijk aan boord van een veerboot kunnen en die ook zo snel mogelijk kunnen verlaten.

Bij Dover staan naar schatting zo’n 2500 vrachtwagens vast. Dat komt in de eerste plaats doordat een IT-systeem van de Britse douane was uitgevallen waarin alle transportbedrijven hun documenten over de te vervoeren lading moeten aanleveren. Er is een vervangend systeem opgetuigd, maar het wegwerken van achterstanden gaat maar mondjesmaat. Daarnaast zijn veel afvaarten van rederij P&O Ferries weggevallen na het omstreden massaontslag bij het bedrijf. Bij de overige veerdiensten is te weinig capaciteit om alle vrachtwagens te vervoeren.

TLN en evofenedex vrezen voor een herhaling van de chaos in 2020 vlak voor Kerstmis, toen veel vrachtwagenchauffeurs in lange files stonden door de chaotische invoering van nieuwe coronamaatregelen in Frankrijk. Nu dreigen chauffeurs Pasen te missen. Sommige vervoersbedrijven sturen daarom geen vrachtwagens meer naar het Verenigd Koninkrijk. Andere zien zich genoodzaakt omwegen te nemen, wat ‘al gauw 200 euro aan extra kosten’ met zich meebrengt.