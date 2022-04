Brancheorganisatie waarschuwt voor verkoop illegale e-sigaretten

De branchevereniging voor Nederlandse e-sigaretwinkels Esigbond klaagt over de verkoop van illegale wegwerp e-sigaretten via veel avondwinkels, dagmarkten en buitenlandse webshops. Daarover heeft de organisatie naar eigen zeggen tientallen klachten ontvangen van leden. Volgens Esigbond is het zaak dat de verkoop ervan onmiddellijk stopt omdat er veel niet zou deugen aan deze producten.

‘We zien steeds meer buitenlandse illegale e-sigaretten voor eenmalig gebruik opduiken’, zegt voorzitter Emil ’t Hart. Hij noemt onder meer de Albert Cuypmarkt in Amsterdam als voorbeeld waar deze sigaretten te vinden zouden zijn. ‘Wij krijgen zelfs signalen dat er op sociale media, zoals TikTok, reclame wordt gemaakt voor dergelijke producten’, geeft hij ook aan.

Volgens Esigbond hebben deze ongeregistreerde e-sigaretten vaak veel te hoge nicotinegehaltes en ontbreken op de verpakkingen Nederlandstalige gezondheidswaarschuwingen. Daarmee zouden ze niet aan de wet voldoen. Ook zou er vaak niet gecontroleerd worden op de minimumleeftijd als ze worden verkocht.

Frustratie

‘t Hart geeft aan dat zijn organisatie de voedsel- en warenautoriteit NVWA al herhaaldelijk heeft gevraagd om in te grijpen. ‘Maar tot onze grote frustratie gebeurt dat niet. Dat is funest, niet alleen voor de legale verkopers, maar ook voor de volksgezondheid.’ In de branche wordt het daarbij als ‘onacceptabel’ ervaren dat de overheid de onlineverkoop van legale e-sigaretten en andere tabaksproducten per 2023 gaat verbieden, terwijl de achterdeur voor illegale producten nog steeds ‘wagenwijd’ open zou staan.

In Nederland zijn volgens Esigbond circa 160 zogenoemde vape-speciaalzaken. De leden van de branchevereniging hebben vaak ook een eigen webwinkel.