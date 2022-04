Minder positieve coronatesten, 6291 vastgestelde besmettingen

Steeds minder mensen laten zich bij de GGD testen op het coronavirus. Vanaf maandag is het officiële advies om na een positieve zelftest dit te laten bevestigen in een GGD-teststraat vervallen. Wel blijft het mogelijk voor mensen om zich te laten testen bij de GGD en ook is de teststraat nog toegankelijk voor bijvoorbeeld kwetsbare mensen of zorgmedewerkers.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde maandag al een stevige daling van het aantal positieve tests. Toen waren het er, na aanpassing van de aantallen, 6621.

Sinds november

Gemiddeld lag het aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen op 9541. Dat is het laagste gemiddelde sinds de eerste week van november afgelopen jaar, toen de deltavariant van het coronavirus zorgde voor meer besmettingen. Die variant werd opgevolgd door de omikronvariant.

Het RIVM bericht dinsdag dat vijftien mensen aan de gevolgen van Covid-19 zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.