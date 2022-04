Burgemeester Oekraïense stad Boetsja: ruim 400 doden gevonden

In de Oekraïense stad Boetsja zijn volgens de burgemeester tot nu toe de lichamen van 403 mensen gevonden die zouden zijn omgebracht door Russische troepen tijdens de bezetting van het gebied.

Anatoli Fedoroek zei tijdens een briefing dat het dodental nog steeds oploopt en benadrukte dat het nog te vroeg is voor inwoners om terug te keren. De aantallen die Fedoroek noemt zijn niet te verifiëren.

Oekraïne beschuldigt het Russische leger van grootschalige gruweldaden en moordpartijen in Boetsja, een voorstad van Kiev. Het Kremlin ontkent en zegt dat de ontluisterende beelden die uit de stad kwamen in scène zijn gezet door Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin zei dinsdag volgens staatspersbureau TASS nog tegen verslaggevers dat de foto’s van overleden mensen in de Oekraïense stad ‘nep’ zijn.