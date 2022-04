In de metro van New York is een schietpartij geweest. Media melden dat zeker vijf personen zijn neergeschoten. In totaal zouden er dertien gewonden zijn.

De politie is op zoek naar een man met een gasmasker. Er zouden ook explosieven zijn gevonden. Het incident was tijdens de ochtendspits in het station 36th Street in de buurt Sunset Park van Brooklyn.