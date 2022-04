Inflatie VS stijgt naar 8,5 procent, hoogste niveau sinds 1981

De inflatie in de Verenigde Staten is in maart verder gestegen, vooral door de hogere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Volgens de Amerikaanse overheid bedroeg de inflatie vorige maand 8,5 procent op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau sinds december 1981.

In februari gingen de consumentenprijzen in ‘s werelds grootste economie nog met 7,9 procent omhoog. De inflatie in de VS ligt nu al zes maanden op rij boven de 6 procent. De prijzen aan de pomp voor Amerikanen stegen in maart naar recordniveaus. Maar ook levensmiddelen zijn duurder geworden door de oorlog in Oekraïne.

Om de hoge inflatie tegen te gaan is de Federal Reserve bezig de rente te verhogen. Naar verwachting gaat de Amerikaanse centrale bank begin volgende maand de rente met 0,5 procentpunt verhogen.