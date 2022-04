Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt verder

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 51 gedaald naar 1423. Volgens de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen op de intensive cares nu 94 coronapatiënten, acht meer dan maandag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal mensen met corona afgelopen etmaal af met 59 tot 1329.

In de afgelopen 24 uur werden 152 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden zeven patiënten met corona nieuw van buitenaf binnengebracht, waardoor het totaal aantal patiënten daar acht hoger uitpakt dan een dag eerder.

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is aanvankelijk om een andere reden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dan toevallig dat ze ook positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen.