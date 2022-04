Helft minder coronatesten gedaan bij GGD, helft minder positieven

In de teststraten van de GGD hebben afgelopen week bijna de helft minder mensen positief getest op het coronavirus dan een week eerder. De gezondheidsdiensten namen ook de helft minder testen af. Het was de laatste week waarin het advies nog van kracht was om na een positieve zelftest naar de GGD te gaan voor bevestiging.

In totaal kwamen 66.788 meldingen over positieve testen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het laagste aantal van dit jaar. Een week eerder kregen nog ruim 129.000 mensen te horen dat ze het virus hadden opgelopen.

In totaal gingen 110.655 mensen afgelopen week naar de teststraat. ‘Het is een geleidelijke schaal. Mensen wisten van tevoren dat confirmatietesten vanaf deze maandag niet meer worden geadviseerd’, zegt een woordvoerder van het RIVM. In hoeverre mensen alvast een voorschot namen op dat nieuwe testbeleid is volgens hem ‘lastig te zeggen’. Wel duiden ook andere factoren erop dat het virus zich daadwerkelijk minder verspreidt, zegt de woordvoerder. ‘Alle signalen wijzen daarop, we zien het ook in de rioolwatermetingen en in de ziekenhuizen.’

Opnames

Volgens de dinsdag verschenen rapportage werden afgelopen week 889 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Bij 162 van deze opnames draaide de opname om een andere reden en bleek de patiënt toevallig ook het coronavirus bij zich te dragen. De ziekenhuiscijfers dalen al maanden. Sinds de omikronvariant van het virus zijn intrede heeft gedaan, is de kans om met Covid in een ziekenhuisbed te belanden een stuk kleiner geworden. Afgelopen week kwamen in totaal nog 49 patiënten met een ernstige corona-infectie op de intensive care terecht.

Het RIVM kreeg 81 meldingen binnen over mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden. Dat waren er een week eerder 113.

Met het nieuwe testbeleid wil de overheid de verantwoordelijkheid meer bij mensen zelf leggen. Hoewel het advies om je bij de GGD te laten testen begin deze week dus is vervallen, houden de gezondheidsdiensten hun teststraten open. Wie een herstelbewijs nodig heeft kan er bijvoorbeeld nog terecht. Hetzelfde geldt voor kwetsbare mensen die geen zelftest kunnen doen.