Franse premier verdedigt binnenlandse vlucht naar stembureau

Castex heeft tegen de Franse zender RTL gezegd dat hij zich heeft gehouden aan de regels die voor premiers gelden. Hij zei het regeringstoestel te hebben genomen omdat hij als premier indien nodig zo snel mogelijk weer in Parijs moet kunnen zijn. Volgens Franse media was hij twee uur in Prades.

Castex reisde af naar Prades, omdat hij niet per brief kon stemmen. Prades is een kleine gemeente in het zuiden van het land, waar hij tot 2020 burgemeester was. Eerder dit jaar werd hij ook al bekritiseerd omdat hij vloog naar afspraken binnen Frankrijk in plaats van dat hij met een hogesnelheidstrein ging.

De tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen vindt op 24 april plaats. Het is niet bekend of Castex dan opnieuw vanuit Parijs naar Prades zal vliegen om er zijn stem uit te brengen.