Cannabiszaken: Halsema negeert alternatieven aanpak drugsoverlast

Een aantal ondernemers in de Amsterdamse cannabisbranche voelt zich genegeerd door burgemeester Femke Halsema. Ze zijn verbaasd dat zij maandag bekendmaakte dat de driehoek (gemeente, politie, Openbaar Ministerie) vasthoudt aan het plan buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshops om drugsoverlast tegen te gaan in de binnenstad. ‘Een discussienota met alternatieve voorstellen vanuit de sector wordt volledig genegeerd.’

Dat schrijven de ondernemers van de Amsterdamse cannabiszaken Barney’s, Best Friends en Sensi Seeds in een gezamenlijk bericht. Ze stuurden naar eigen zeggen eind maart een discussienota met alternatieve voorstellen om de problematiek aan te pakken, waarop ze nog niks hebben gehoord.

De ondernemers begrijpen niet dat de driehoek bij zijn standpunt blijft, ‘terwijl uit onderzoek blijkt dat die maatregel tot overlast en een grotere illegale markt leidt’. In hun plan komen ze met acht alternatieve voorstellen, zoals een proef met een bezorgservice door coffeeshops om illegale aanbieders tegen te gaan en uitbreiding van de pilot om coffeeshops te verplaatsen naar een andere locatie.

Ingezetenencriterium

De driehoek maakte in januari vorig jaar bekend op termijn alleen nog inwoners van Nederland toe te willen laten in de coffeeshops, om zo drugstoerisme tegen te gaan. Over dat zogeheten ingezetenencriterium (i-criterium) waren toen nog veel vragen vanuit de gemeenteraad. Veel partijen vreesden voor een toename van de illegale straathandel door toeristen de toegang tot coffeeshops te ontzeggen.

Na een aantal aanvullende onderzoeken en gesprekken met de coffeeshopsector meldde Halsema dat de driehoek toch door wil met het plan. Een verkoopverbod aan toeristen wordt gezien als ‘een noodzakelijke ingreep om de cannabismarkt af te koelen in een eerste stap naar regulering’. Het voorstel wordt nog besproken met de gemeenteraad.