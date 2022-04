Man veroordeeld tot 7,5 jaar vanwege moordplan op Spaanse premier

Een extreemrechtse Spanjaard is veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een moordaanslag op de linkse premier Pedro Sánchez. Volgens de rechtbank was de 65-jarige Manuel Murillo vastbesloten de politicus om te brengen, informeerde hij kennissen en riep hij hulp in via onder meer internet, melden Spaanse media dinsdag.

De beveiligingswerker Murillo staat te boek als een ervaren schutter en de politie vond zestien vuurwapens, waaronder sluipschuttersgeweren, in zijn woning toen hij in 2018 werd gearresteerd. De man wilde wraak nemen omdat de socialistische regering had besloten het lichaam van de in 1975 overleden dictator Francisco Franco te verplaatsen van het enorme mausoleum Valle de los Caídos ten noordwesten van Madrid naar een ander graf. Deze herbegrafenis is in 2019 uitgevoerd.