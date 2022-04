Vakbonden twijfelen aan voornemen verhogen kilometervergoeding

Vakbonden FNV en CNV zijn sceptisch over het voornemen van werkgevers om de kilometervergoeding voor hun werknemers te verhogen zodra de overheid de maximale onbelaste vergoeding verhoogt. Werkgeversvereniging AWVN meldde eerder op de dag op basis van eigen onderzoek dat een ruime meerderheid van de werkgevers daartoe bereid is. Zij maken zich zorgen over de gevolgen van de gestegen kosten van een autoritje voor hun personeel.

‘De bereidheid waar AWVN het over heeft, zien wij nu nog niet terug’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. FNV is het daarmee eens. ‘Er zijn heel veel werkgevers die nu nog niet 0,19 euro per kilometer betalen voor woon-werkverkeer’, aldus een woordvoerster. ‘We zouden graag zien dat werkgevers allemaal eerst maar eens die 0,19 euro betalen.’

Werkgevers mogen nu 0,19 euro per kilometer onbelast vergoeden. Dat bedrag is sinds 2006 niet aangepast. In het regeerakkoord is een kleine verhoging naar 0,23 euro afgesproken en dat moet per 1 januari 2023 worden doorgevoerd. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) berekende al eerder dat een kilometer rijden inmiddels 0,34 euro kost en met de hoge brandstofprijzen van vorige maand zelfs 0,39 euro.

Thuiswerkvergoeding

‘Het is ongehoord dat zoveel mensen toeleggen om te werken’, vindt CNV-voorzitter Fortuin. Van de werknemers die van de auto afhankelijk zijn om naar hun werk te komen krijgt een derde een vergoeding van minder dan 0,19 euro, meldt CNV op basis van onderzoek onder zijn leden. Volgens de vakbond is de reiskostenvergoeding onder meer slecht in de horeca en in de recreatiebranche.

CNV riep werkgevers eerder al op ruimhartig te zijn met thuiswerken vanwege de hoge brandstofprijzen. De vakbond pleit daarnaast voor een verhoging van de thuiswerkvergoeding. Ook die maximale onbelaste tegemoetkoming dekt de kosten lang niet door de gestegen energieprijzen.

FNV laat verder weten ‘natuurlijk’ voor een verhoging van de maximale onbelaste kilometervergoeding te zijn. De vakbond benadrukt een goede loonsverhoging met prijscompensatie belangrijker te vinden.