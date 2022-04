Meer boetes in affaire ‘partygate’ voor negeren coronabeperkingen

De politie in Londen heeft tientallen boetes extra opgelegd in de affaire rond het negeren van coronamaatregelen in de hoogste regeringskringen. Het schandaal heeft de naam ‘partygate’ gekregen. Afgelopen maand meldde de politie dat er twintig boetes waren uitgedeeld. Nu zijn er in totaal meer dan vijftig boetes uitgedeeld, meldde SkyNews. De politie geeft de identiteit van beboete mensen niet.