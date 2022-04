Groei van bestellingen voor maaltijdbezorger Deliveroo

Maaltijd- en boodschappenbezorger Deliveroo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer bestellingen verwerkt. De concurrent van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway spreekt van solide groei ten opzichte van een jaar geleden. Toen profiteerde Deliveroo van de lockdownmaatregelen in veel markten waardoor mensen dus vaker thuis lieten bezorgen.

Het aantal bestellingen steeg op jaarbasis met 18 procent en de totale waarde van die orders ging met 12 procent omhoog. Deliveroo meldde geen concrete winst- of omzetcijfers. Het bedrijf zegt dat zowel op de Britse markt, de belangrijkste voor Deliveroo, als bij het internationale segment vooruitgang was te zien. Deliveroo is onder meer actief in Nederland.

Het bedrijf meldde verder dat het zijn aanbod vergroot. Zo wordt een samenwerking met Amazon Prime uitgebreid naar Frankrijk en Italië. Ook samenwerkingen bij boodschappenbezorging met de supermarkten Waitrose in Engeland en Carrefour in Italië worden uitgebreid.