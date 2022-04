Ploumen: opstappen niets te maken met kritiek op samenwerking GL

Het plotselinge vertrek van Lilianne Ploumen als PvdA-leider heeft niets te maken met de kritiek binnen de partij op de samenwerking met GroenLinks. Dat zegt ze in een mondelinge toelichting op haar plotselinge opstappen dinsdag. Ze stapt per direct helemaal uit de politiek.

Het heeft "niks te maken" met de kritiek, aldus Ploumen. Ze geeft wel toe dat daarover in de sociaaldemocratische partij "verschillend" wordt gedacht.

Oud-partijvoorzitter Hans Spekman is een van de prominenten in de partij die niet wil samengaan met GroenLinks. In de Telegraaf noemde hij de PvdA vorige maand "dood water". Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver presenteerden in december hun plannen voor een intensieve samenwerking de komende jaren.

Eigen beslissing

Er is geen druk op Ploumen uitgeoefend om weg te gaan. "Het is mijn eigen beslissing geweest", zegt ze daarover. Ze had naar eigen zeggen al eerder besloten om na de gemeenteraadsverkiezingen de "balans op te maken". Bij die verkiezingen werd de PvdA weer de grootste in Amsterdam. Ze noemt het "best een zwaar besluit".

Ploumen vindt dat ze niet de "ideale" partijleider is. Volgens haar moet die in alle onderwerpen thuis zijn, ideeën ontwikkelen en debatten heel goed doen. "De rol van partijleider past me niet."

Niet goed genoeg

Ze is van mening dat ze het naar behoren heeft gedaan als partijleider, maar dat het beter kan. "Ik vind dat ik het niet slecht heb gedaan, maar niet goed genoeg." Ze vindt dat de partij er nu robuust voor staat.

Ploumen volgde Lodewijk Asscher begin vorig jaar op als partijleider. Hij ging weg vanwege zijn rol in het kindertoeslagenschandaal. Ploumen zat sinds 2017 in de Tweede Kamer, nadat ze tussen 2012 en 2017 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was geweest. Eerder was ze ook partijvoorzitter.