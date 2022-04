Politici prijzen Ploumen om haar betrokkenheid bij mensen

Het besluit van PvdA-leider Lilianne Ploumen om per direct uit de landelijke politiek te stappen, leidt tot veel reacties. De PvdA-site was al snel overbelast en de reacties stroomden binnen op Twitter. Collega-politici roemen Ploumen vooral om haar bevlogenheid en betrokkenheid bij mensen.

Voor premier Mark Rutte komt het afscheid van Ploumen van de landelijke politiek onverwacht. "Groot respect voor haar integere besluit en de overtuiging waarmee zij politiek bedreef. Ik bewaar de beste herinneringen aan onze samenwerking in kabinet-Rutte II en daarna. Ik wens haar alle goeds." Ploumen was destijds minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans twittert: "Lieve @PloumenLilianne, wat een besluit. En wat een mooie brief. Ik ga je missen hier in Den Haag. In het debat waar we stevig discussieerden, maar nog veel meer op al die momenten buiten het debat."

Waardig afscheid

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte: "Bijzonder krachtige brief van Lilianne Ploumen, die een strijder is en blijft voor de progressieve zaak. Het vergt moed om dit zo te doen. Lilianne, bedankt voor de samenwerking, in het bijzonder bij ons gezamenlijk initiatief voor modernisering van de abortuswet!"

D66-leider Sigrid Kaag vindt dat Ploumen "op een waardige manier afscheid neemt van de politiek. Haar vertrek uit de Kamer is een verlies voor progressief Nederland. Lilianne, het ga je goed!"

Respect

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma heeft "veel respect voor het eerlijke en moedige besluit" van Ploumen. "We zullen haar oprechte bevlogenheid en betrokkenheid bij mensen gaan missen. Ik wens haar alle goeds."

Ook DENK-leider Farid Azarkan reageert meteen: "respect voor de moeilijke keuze" die ze heeft gemaakt. "Dank voor de prettige samenwerking. Het gaat je goed!"