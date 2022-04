Chipfondsen ASMI, Besi en ASML winnaars in vlakke AEX

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML waren dinsdag koplopers bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse aandelenbeurs. Daarmee maakten ze de verliezen van een dag eerder deels goed. Beleggers wachten verder het nieuwe Amerikaanse inflatiecijfer af, dat later in de middag wordt gepubliceerd.

Een hoog Amerikaans inflatiecijfer zou een voorbode kunnen zijn van agressieve renteverhogingen door de Federal Reserve. In februari bedroeg de geldontwaarding in de Verenigde Staten nog 7,9 procent op jaarbasis. Analisten denken dat de inflatie in maart verder is gestegen door de oorlog in Oekraïne. Onder meer de hoge olieprijzen hebben daar aan bijgedragen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 713,25 punten. De grootste winnaars waren ASMI, Besi en ASML met winsten tot 3,3 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips (min 4,6 procent) en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 3,1 procent) werden juist lager gezet. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1055,54 punten.

Fastned

Fastned werd na een kwartaalupdate 2 procent lager gezet. Topman Michiel Langezaal van de uitbater van laadstations voor elektrische auto’s waarschuwde weer voor de schommelende energieprijzen en duurdere grondstoffen. Die hebben impact op de prestaties van het bedrijf.

Ebusco won 3,1 procent. Het bedrijf uit Deurne heeft een grote deal gesloten met Deutsche Bahn. Ebusco mag de komende jaren mogelijk honderden bussen gaan maken voor het Duitse openbaarvervoersbedrijf. Hoeveel geld dat gaat opleveren, is niet naar buiten gebracht.

Heijmans

Bouwconcern Heijmans heeft 167 nog te bouwen woningen in Almere verkocht aan woningbelegger en -verhuurder Vesteda. Met de deal is voor Heijmans een omzet van zo’n 62,5 miljoen euro gemoeid. Heijmans verloor 0,1 procent.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1 procent. Deutsche Bank en Commerzbank daalden tot 8,5 procent. Een niet nader genoemde investeerder verkocht een belang van meer dan 5 procent in de grootste geldschieters van Duitsland.

De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0882 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent meer op 97,09 dollar. Brentolie werd ook 3 procent duurder, op 101,47 dollar per vat.