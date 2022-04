Werkloosheid zakt in OESO-landen onder niveau van voor crisis

De werkloosheid in de landen die zijn aangesloten bij de OESO is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis onder het niveau van voor de crisis gezakt. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling stelt in een maandrapport dat de werkloosheid in februari is gedaald naar 5,2 procent. Daarmee is de werkloosheid ook op zijn laagste punt sinds het begin van de metingen in 2001.