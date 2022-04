Oud-minister: krimp economie Rusland grootste sinds 1994

De Russische economie stevent af op een krimp van meer dan 10 procent dit jaar. Dat zou de grootste daling van het bruto binnenlands product (bbp) zijn sinds de jaren na de val van de Sovjet-Unie in 1991, aldus oud-minister van Financiën Alexei Kudrin. Hij staat momenteel aan het hoofd van de Russische Rekenkamer en was van 2000 tot 2011 minister van Financiën.

Rusland kampt, mede als gevolg van de sancties vanwege de inval in Oekraïne, met een oplopende inflatie. Daarnaast is er sprake van een kapitaalvlucht, het massaal over de grens brengen van bezittingen. De sancties tegen het land zorgen er ook voor dat Rusland een schuldencrisis te wachten staat.

De Russische ministeries van Economie en Financiën werken volgens Kudrin momenteel aan nieuwe prognoses. Tegen het Russische persbureau RIA zegt hij dat de krimp volgens deze ramingen rond de 10 procent zal zijn. Eerdere prognoses van de Russische regering gingen uit van een groei van het bruto binnenlands product van 3 procent dit jaar, nadat de economie in 2021 met 4,7 procent was gegroeid.

Ingewijden meldden aan persbureau Reuters dat de krimp mogelijk wel 15 procent zal bedragen. Een krimp van 10 procent zou de grootste daling van het bbp zijn sinds 1994, volgens gegevens van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De Wereldbank voorspelde deze maand dat de Russische economie dit jaar met 11,2 procent zou krimpen. Kenners voorspelden onlangs nog voor dit jaar een daling van het bbp met gemiddeld 7,3 procent. Daarbij voorzagen ze een stijging van de inflatie tot bijna 24 procent. Dat zou voor Rusland de hoogste inflatie zijn sinds 1999.