PvdA verrast door besluit Ploumen om weg te gaan

Het PvdA-bestuur en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent zijn verrast door het besluit van Lilianne Ploumen om op te stappen als politiek leider van de partij. In een verklaring meldt Sent dat ze bedroefd zijn hierom, maar haar keuze respecteren. "We zijn haar ontzettend dankbaar voor alle jaren waarin zij zich heeft ingezet voor onze partij."