Klaver bedankt 'politieke maatje' Ploumen

PvdA-leider Lilianne Ploumen was "een drijvende kracht achter de samenwerking" tussen GroenLinks en de PvdA. Dat zegt GL-leider Jesse Klaver op Twitter, in reactie op het vertrek van Ploumen. Ploumen maakte dinsdag bekend per direct op te stappen als partijleider en Kamerlid.

Klaver noemt Ploumen zijn "politieke maatje" in een reactie op haar plotselinge vertrek. Hij gaat ervan uit dat hij met de opvolger van Ploumen de samenwerking gaat doorzetten. De PvdA en GroenLinks besloten vorig jaar intensiever te gaan samenwerken.

Er wordt al jaren gesproken over het samengaan van de linkse partijen. Daar was ook weerstand tegen. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapte daarom op. Ook binnen de PvdA is er verzet tegen vergaande samenwerking of een fusie, onder meer van oud-partijvoorzitter Hans Spekman.