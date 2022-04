Werkgevers noemen het onverstandig lasten bedrijven te verzwaren

Het is onverstandig om de lasten voor het bedrijfsleven opnieuw te verzwaren. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op berichtgeving dat het kabinet zoekt naar dekking voor miljarden euro’s aan tegenvallers. Coalitiepartijen zouden onder meer kijken naar een verhoging van de belasting in ‘box 2’. Het gaat om belasting voor grootaandeelhouders die veel ondernemers betalen.

‘Het is onverstandig om het bedrijfsleven te gebruiken als pinautomaat om gaten in de Rijksbegroting op te vullen’, zegt een woordvoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland daarover. Hij wijst erop dat de lasten voor het bedrijfsleven afgelopen najaar nog met miljarden euro’s per jaar zijn verzwaard. ‘Net als de jaren daarvoor ook al keer op keer is gebeurd. De effectieve lastendruk voor bedrijven in Nederland is al hoger dan het Europese gemiddelde.’

Volgens de werkgeversorganisaties is de situatie bij veel bedrijven op dit moment precair door de hoge energie- en grondstoffenprijzen. Daarnaast kampen ze met problemen in de logistieke ketens. ‘Bedrijven staan bovendien vanwege de klimaattransitie voor grote investeringen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.