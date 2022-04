AEX opent fors in de min, ING en Signify onder sterkste dalers

In februari bedroeg de geldontwaarding in de VS nog 7,9 procent op jaarbasis. Analisten denken dat de inflatie in maart verder is gestegen door de oorlog in Oekraïne. Onder meer de hoge olieprijzen droegen daaraan bij. Daarnaast zijn beleggers in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week. Als de ECB niet stopt met zijn soepele rente- en steunbeleid, dreigt de inflatie verder op te lopen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent lager op 705,03 punten. De grootste verliezers waren ING (min 3,2 procent), Unibail-Rodamco-Westfield (min 2,8 procent) en Signify (min 2,3 procent). De MidKap verloor 1,2 procent tot 1045,52 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,7 procent.

Fastned

Techinvesteerder Prosus deed het relatief goed met een verlies van maar 0,3 procent. Het aandeel reageerde op een koerswinst van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. De Chinese autoriteiten keurden voor het eerst in maanden een reeks computerspellen goed en dat heeft zorgen over de beperkingen van de gamingsector wat weggenomen.

Fastned werd na een kwartaalupdate 5,2 procent lager gezet. Topman Michiel Langezaal van de uitbater van laadstations voor elektrische auto’s waarschuwde weer voor de schommelende energieprijzen en duurdere grondstoffen. Die hebben impact op de prestaties van het bedrijf.

Ebusco

Ebusco won 1,4 procent. Het bedrijf uit Deurne heeft een grote deal gesloten met Deutsche Bahn. Ebusco mag de komende jaren mogelijk honderden bussen gaan maken voor het Duitse openbaarvervoersbedrijf. Hoeveel geld dat mogelijk gaat opleveren, is niet naar buiten gebracht.

Bouwconcern Heijmans heeft 167 nog te bouwen woningen in Almere verkocht aan woningbelegger en -verhuurder Vesteda. Met de deal is voor Heijmans een omzet van zo’n 62,5 miljoen euro gemoeid. Heijmans verloor 1,5 procent.

De euro was 1,0860 dollar waard, tegen 1,0882 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,5 procent meer op 97,56 dollar. Brentolie werd 3,3 procent duurder op 101,75 dollar per vat.