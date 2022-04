Maaltijdbezorgers gaan boodschappen Albert Heijn thuis afleveren

Boodschappen van Albert Heijn worden binnenkort ook aan huis afgeleverd via Thuisbezorgd.nl en Deliveroo. Daarbij kunnen klanten kiezen uit een assortiment van meer dan 1200 artikelen. Albert Heijn start volgende week met de nieuwe mogelijkheid vanuit twee winkels in Amsterdam. Over een mogelijke uitrol naar de rest van Nederland, laat de supermarkt zich in een persbericht nog niet uit.

‘We willen beter eten voor iedereen op elk moment bereikbaar maken’, legt Albert Heijn-topvrouw Marit van Egmond uit in een schriftelijke toelichting. ‘Dat doen we al met onze winkels en bezorgservice via ah.nl. Samen met Deliveroo en Thuisbezorgd.nl breiden we de bezorgmogelijkheden uit zodat we de boodschappen ook binnen ongeveer dertig minuten op de fiets bij je kunnen thuisbezorgen.’

In de supermarktbranche wordt de laatste tijd vaker de samenwerking gezocht met bekende maaltijdbezorgbedrijven. Zo werd eind vorige maand al bekend dat Deliveroo boodschappen gaat bezorgen voor SPAR. La Place, de restaurantketen van Jumbo, deed al zaken met Thuisbezorgd.nl en kondigde dinsdag juist aan om de bezorgmogelijkheden uit te breiden met Uber Eats.